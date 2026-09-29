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Bhutan Premier League Bhutan Premier League
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Bolivian Copa LFPB Bolivian Copa LFPB
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Brazilian Campeonato Carioca Série B1 Brazilian Campeonato Carioca Série B1
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CAF U20 Africa Cup CAF U20 Africa Cup
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Colombian Copa BetPlay DIMAYOR Colombian Copa BetPlay DIMAYOR
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Israel B League Israel B League
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Italian Serie D Italian Serie D
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Japanese Kirin Cup Japanese Kirin Cup
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Japanese Nadeshiko League 2 Japanese Nadeshiko League 2
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Ligue 3 Ligue 3
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New Zealand Football Championship New Zealand Football Championship
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Ngoại Hạng Canada Ngoại Hạng Canada
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Ngoại Hạng Kazakhstan Ngoại Hạng Kazakhstan
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Nữ USA Nữ USA
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Oman Federation Cup Oman Federation Cup
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Paraguayan Cup Paraguayan Cup
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Qatari Stars Cup Qatari Stars Cup
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RUS D3B RUS D3B
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Scottish Cup Scottish Cup
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Shandong Qilu Football Super League Shandong Qilu Football Super League
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Shenyang Peace Cup Shenyang Peace Cup
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Solomon Islands Telekom S-League Solomon Islands Telekom S-League
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Spanish Copa Federación Spanish Copa Federación
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UEFA European U21 Championship UEFA European U21 Championship
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CSGO
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Solomon Islands Telekom S-League
07:00 - 30.09
Southern United
vs
Marist FC
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1 - 2
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0 - 1
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1 - 2
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0 - 1
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2 - 1
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Giao Hữu Quốc Tế
08:00 - 30.09
Mexico
vs
Peru
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1 - 0
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1 - 1
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0 - 0
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1 - 0
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1 - 1
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0 - 0
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VĐQG Colombia
08:05 - 30.09
Dep.Independiente
vs
Millonarios
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0 - 0
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1 - 0
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0 - 1
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0 - 0
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1 - 0
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0 - 1
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LOGAN

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CONCACAF Nations League
09:00 - 30.09
Belize
vs
St. Vincent Grenadines
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3 - 0
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1 - 2
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1 - 0
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3 - 0
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1 - 2
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1 - 0
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RAVEN

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Solomon Islands Telekom S-League
09:00 - 30.09
Kossa FC
vs
Laugu United
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0 - 1
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3 - 1
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1 - 1
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0 - 1
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3 - 1
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1 - 1
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MSG PM Cup
11:00 - 30.09
Papua New Guinea
vs
Solomon Islands
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1 - 0
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2 - 3
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1 - 2
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1 - 0
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2 - 3
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1 - 2
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Ngoại Hạng Mông Cổ
12:00 - 30.09
Ulaangom City
vs
Hunters FC
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1 - 11
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2 - 8
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5 - 1
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1 - 11
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2 - 8
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5 - 1
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TOM

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Indian Bangalore Super Division
12:30 - 30.09
Bengaluru Roots FC
vs
SC Bengaluru
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2 - 0
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1 - 1
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1 - 2
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2 - 0
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1 - 1
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1 - 2
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Asian Games 2026
13:00 - 30.09
Hàn Quốc U23
vs
Trung Quốc U23
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0 - 2
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0 - 2
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1 - 0
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0 - 2
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0 - 2
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1 - 0
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NICK

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Shenyang Peace Cup
13:00 - 30.09
Việt Nam U16
vs
Kyrgyzstan U16
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3 - 1
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3 - 1
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FILIP

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Trung Quốc U-21 League
13:00 - 30.09
Qingdao West Coast U20
vs
Ningbo FC U20
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

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Trung Quốc U-21 League
13:00 - 30.09
Yunnan Yukun U20
vs
Jiangxi Lushan U20
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1 - 2
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3 - 2
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1 - 2
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3 - 2
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Trung Quốc U-21 League
13:00 - 30.09
Wenzhou Yincai U20
vs
Lanzhou Longyuan U21
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2 - 2
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3 - 0
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2 - 2
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3 - 0
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Trung Quốc U-21 League
13:00 - 30.09
Liaoning Tieren U20
vs
Qingdao Hainiu U20
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1 - 1
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1 - 1
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Trung Quốc U-21 League
13:00 - 30.09
Qingdao Red Lions U20
vs
Shijiazhuang Gongfu U20
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2 - 6
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2 - 0
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2 - 6
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2 - 0
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Indian Shillong Premier League
13:45 - 30.09
Mylliem SC
vs
Nongrim Hills
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4 - 1
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4 - 1
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MSG PM Cup
14:00 - 30.09
Fiji
vs
New Caledonia
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1 - 1
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1 - 0
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1 - 2
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1 - 1
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1 - 0
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1 - 2
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Giao Hữu CLB
15:00 - 30.09
Arges
vs
CNS Cetate Deva
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1 - 2
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3 - 0
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1 - 1
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1 - 2
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3 - 0
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1 - 1
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CFA Member Association Champions League
15:00 - 30.09
Guangzhou Zhicheng
vs
Chongqing Handa
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Ngoại Hạng Mông Cổ
15:00 - 30.09
Khovd Broncos
vs
FC Ulaanbaatar
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4 - 1
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0 - 4
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3 - 3
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4 - 1
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0 - 4
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3 - 3
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HIRO

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-

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Xem thêm lịch trực tiếp
Liga de Baloncesto
08:30 - 30.09
Paisas
vs
Caribbean Storm Islands

-

-

-

-

-

-

National Basketball League
14:30 - 30.09
New Zealand Breakers
vs
Cairns Taipans
TOMMY

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
16:00 - 30.09
Pasig City
vs
Quezon Toda Aksyon
KOBE

-

-

-

-

-

-

National Basketball League
16:30 - 30.09
Sydney Kings
vs
Brisbane Bullets
ALAN

-

-

-

-

-

-

VTB United League
22:00 - 30.09
Avtodor Saratov
vs
Uralmash
TOMMY

-

-

-

-

-

-

EuroCup Basketball
22:30 - 30.09
Siauliai
vs
London Lions

-

-

-

-

-

-

EuroCup Basketball
23:00 - 30.09
Bahcesehir Koleji
vs
BC Roma SPQR

-

-

-

-

-

-

EuroCup Basketball
23:30 - 30.09
PAOK B.C.
vs
Baxi Manresa
ALAN

-

-

-

-

-

-

EuroCup Basketball
00:00 - 01.10
Slask Wroclaw
vs
KK Buducnost

-

-

-

-

-

-

EuroLeague
01:05 - 01.10
Maccabi Tel Aviv
vs
Besiktas GAIN

-

-

-

-

-

-

EuroLeague
01:15 - 01.10
Panathinaikos AKTOR B.C.
vs
Lyon-Villeurbanne
KOBE

-

-

-

-

-

-

EuroCup Basketball
02:00 - 01.10
Isla De Tenerife Canarias
vs
Turk Telekom

-

-

-

-

-

-

Women National Basketball Association
06:00 - 01.10
Nữ Mystics
vs
Nữ Atlanta Dream
KOBE

-

-

-

-

-

-

Argentinian Liga Nacional de Bosquetbol
06:30 - 01.10
Club Atletico Penarol
vs
Gimnasia Comodoro

-

-

-

-

-

-

Argentinian Liga Nacional de Bosquetbol
07:00 - 01.10
Atletico Argentino Junin
vs
Ferro Carril Oeste

-

-

-

-

-

-

Argentinian Liga Nacional de Bosquetbol
07:30 - 01.10
San Martin
vs
Instituto de Cordoba

-

-

-

-

-

-

Women National Basketball Association
08:00 - 01.10
Nữ Dallas Wings
vs
Nữ Golden State
TOMMY

-

-

-

-

-

-

Liga de Baloncesto
08:30 - 01.10
Motilones del Norte
vs
Piratas de Bogota
ALAN

-

-

-

-

-

-

National Basketball League
16:30 - 01.10
Tasmania JackJumpers
vs
Melbourne United
TOMMY

-

-

-

-

-

-

Basketball Super League 1
20:00 - 01.10
Temp Sumz Revda
vs
BC Novosibirsk

-

-

-

-

-

-

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Asian Games, Women Singles
08:00 - 30.09
Himeno Sakatsume
vs
Zhang Shuai
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Himeno Sakatsume
-
-
-
-
-
Zhang Shuai
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Tokyo, Japan Men Singles
09:00 - 30.09
Valentin Vacherot
vs
Alexander Blockx
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Valentin Vacherot
-
-
-
-
-
Alexander Blockx
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

ATP Tokyo, Japan Men Singles
09:00 - 30.09
Jiri Lehecka
vs
Zizou Bergs
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jiri Lehecka
-
-
-
-
-
Zizou Bergs
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Asian Games, Women Singles
10:00 - 30.09
Alexandra Eala
vs
Joanna Garland
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alexandra Eala
-
-
-
-
-
Joanna Garland
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Beijing, China Women Singles
10:00 - 30.09
Janice Tjen
vs
Anhelina Kalinina
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Janice Tjen
-
-
-
-
-
Anhelina Kalinina
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Jingshan, China, Men Singles
10:00 - 30.09
Mattia Bellucci
vs
Alexandre Muller
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Mattia Bellucci
-
-
-
-
-
Alexandre Muller
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Beijing, China Women Singles
10:00 - 30.09
Elena-Gabriela Ruse
vs
Lilli Tagger
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Elena-Gabriela Ruse
-
-
-
-
-
Lilli Tagger
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Tokyo, Japan Men Singles
10:15 - 30.09
Alejandro Tabilo
vs
Tommy Paul
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alejandro Tabilo
-
-
-
-
-
Tommy Paul
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

ATP Tokyo, Japan Men Singles
10:15 - 30.09
Tomas Martin Etcheverry
vs
Stefanos Tsitsipas
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tomas Martin Etcheverry
-
-
-
-
-
Stefanos Tsitsipas
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Beijing, China Women Singles
11:10 - 30.09
Daria Snigur
vs
Katarzyna Kawa
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Daria Snigur
-
-
-
-
-
Katarzyna Kawa
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Jingshan, China, Men Singles
11:10 - 30.09
Lloyd Harris
vs
Alexis Galarneau
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Lloyd Harris
-
-
-
-
-
Alexis Galarneau
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Beijing, China Women Singles
11:15 - 30.09
Mayar Sherif
vs
Polina Kudermetova
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Mayar Sherif
-
-
-
-
-
Polina Kudermetova
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Beijing, China Men Singles
12:00 - 30.09
Jan-Lennard Struff
vs
Thiago Agustin Tirante
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jan-Lennard Struff
-
-
-
-
-
Thiago Agustin Tirante
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Beijing, China Women Singles
12:25 - 30.09
Oleksandra Oliynykova
vs
Yuan Yue
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Oleksandra Oliynykova
-
-
-
-
-
Yuan Yue
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Beijing, China Women Singles
13:00 - 30.09
Maddison Inglis
vs
Zeynep Sonmez
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Maddison Inglis
-
-
-
-
-
Zeynep Sonmez
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Beijing, China Men Singles
13:15 - 30.09
Juan Manuel Cerundolo
vs
Bu Yunchaokete
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Juan Manuel Cerundolo
-
-
-
-
-
Bu Yunchaokete
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Beijing, China Women Singles
13:45 - 30.09
Mai Hontama
vs
Katie Boulter
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Mai Hontama
-
-
-
-
-
Katie Boulter
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Tokyo, Japan Men Singles
14:00 - 30.09
Arthur Fils
vs
Luca van Assche
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Arthur Fils
-
-
-
-
-
Luca van Assche
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

WTA Beijing, China Women Singles
15:30 - 30.09
Taylah Preston
vs
Tamara Korpatsch
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Taylah Preston
-
-
-
-
-
Tamara Korpatsch
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Beijing, China Men Singles
16:00 - 30.09
Zhang Zhizhen
vs
Arthur Gea
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Zhang Zhizhen
-
-
-
-
-
Arthur Gea
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

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Russia Cup Women
13:00 - 30.09
Nữ Cherepovets
vs
Nữ Amurskiye Tigritsy
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Cherepovets
-
-
-
-
-
Nữ Amurskiye Tigritsy
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Russia Cup Women
16:00 - 30.09
Nữ Dinamo Krasnodar
vs
Nữ Saratov
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Dinamo Krasnodar
-
-
-
-
-
Nữ Saratov
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Club Friendly Women
16:00 - 30.09
Nữ Ujpest
vs
Nữ Zeleznicar
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Ujpest
-
-
-
-
-
Nữ Zeleznicar
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

I. Liga Women
23:00 - 30.09
Nữ PZPS Szczyrk
vs
Nữ Solna Wieliczka
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ PZPS Szczyrk
-
-
-
-
-
Nữ Solna Wieliczka
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

TAURON I. Liga
00:00 - 01.10
Anioly Torun
vs
Plock
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Anioly Torun
-
-
-
-
-
Plock
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

1. liga
00:30 - 01.10
VK Brno
vs
Kometa Brno
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
VK Brno
-
-
-
-
-
Kometa Brno
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Asian Games
08:00 - 01.10
Ấn Độ
vs
Pakistan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ấn Độ
-
-
-
-
-
Pakistan
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Asian Games
08:00 - 01.10
Kazakhstan
vs
Hồng Kông
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kazakhstan
-
-
-
-
-
Hồng Kông
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Asian Games
11:00 - 01.10
Hàn Quốc
vs
Iran
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hàn Quốc
-
-
-
-
-
Iran
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Asian Games
11:00 - 01.10
Kyrgyzstan
vs
Đài Loan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kyrgyzstan
-
-
-
-
-
Đài Loan
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Asian Games
14:00 - 01.10
Việt Nam
vs
Uzbekistan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Việt Nam
-
-
-
-
-
Uzbekistan
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Asian Games
14:00 - 01.10
Thái Lan
vs
Trung Quốc
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Thái Lan
-
-
-
-
-
Trung Quốc
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Asian Games
17:20 - 01.10
Nhật Bản
vs
Qatar
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nhật Bản
-
-
-
-
-
Qatar
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

TAURON I. Liga
22:30 - 01.10
Mckis Jaworzno
vs
Lechia Tomaszow Mazowiecki
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Mckis Jaworzno
-
-
-
-
-
Lechia Tomaszow Mazowiecki
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Club Friendly Women
23:00 - 01.10
Nữ Nova KBM Branik
vs
Nữ Zeleznicar
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Nova KBM Branik
-
-
-
-
-
Nữ Zeleznicar
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
lol
Asian Games 2026
09:30 - 30.09
Ấn Độ
vs
Hàn Quốc
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Asian Games 2026
09:30 - 30.09
Hồng Kông
vs
Đài Loan
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Asian Games 2026
12:00 - 30.09
Hồng Kông
vs
Hàn Quốc
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Asian Games 2026
12:00 - 30.09
Ấn Độ
vs
Đài Loan
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

World Star Challengers Invitational 2026
13:00 - 30.09
Solary
vs
DN SOOPers Challengers
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

World Star Challengers Invitational 2026
16:00 - 30.09
T1 Esports Academy
vs
Galions
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

EMEA Masters Summer 2026
20:00 - 30.09
Berlin International Gaming
vs
Senshi Esports Club
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

EMEA Masters Summer 2026
21:00 - 30.09
JSK Esports
vs
Skillcamp Esport
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

EMEA Masters Summer 2026
22:00 - 30.09
HMBLE
vs
Barça eSports
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

EMEA Masters Summer 2026
01:00 - 01.10
G2 NORD
vs
BOMBA Team
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

CBLOL Promotion 2027
04:00 - 01.10
MIBR.LOS
vs
KaBuM! Ilha das Lendas
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
csgo
ESL Challenger League Season 52 North America Cup 2
08:00 - 30.09
LAG
vs
Marsborne
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

ESN Fall Showdown 2026
10:00 - 30.09
NEXVOID
vs
Space
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

ESN Fall Showdown 2026
13:00 - 30.09
Chinggis Warriors
vs
100ra
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

1xBet FRAG Season 18
14:00 - 30.09
Paqt
vs
Rune Eaters
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

European Pro League Series 9
15:00 - 30.09
Leo
vs
mellren
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

1xBet FRAG Season 18
16:00 - 30.09
ARCRED
vs
Bushido Wildcats
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

CCT 2026 Challengers Europe Series 7
18:00 - 30.09
BIG Academy
vs
MAYBE
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

CCT 2026 Challengers Europe Series 7
18:00 - 30.09
Phantom Academy
vs
ROUNDS
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

WINLINE MPKBK CIS LAN Season 8
22:00 - 30.09
K27
vs
BAKS
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
dota2
European Pro League World Series Southeast Asia Season 18
10:00 - 30.09
Cloud Dawning
vs
Yangon Galacticos
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

European Pro League World Series Southeast Asia Season 18
13:00 - 30.09
Direborn
vs
Interactive Philippines
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Esports Pro Circuit Season 2
16:00 - 30.09
Nether Force
vs
Red Moon
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Blast Slam #8
17:00 - 30.09
BetBoom Team
vs
OG
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Blast Slam #8
17:00 - 30.09
Team Yandex
vs
Mousesports
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Esports Pro Circuit Season 2
19:00 - 30.09
Team Synapse
vs
Hellnight-
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Blast Slam #8
20:00 - 30.09
PARIVISION
vs
LGD Gaming
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Blast Slam #8
20:00 - 30.09
Team Spirit
vs
1w Team
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Esports Pro Circuit Season 2
22:00 - 30.09
Zero Tenacity
vs
Ovea
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Blast Slam #8
23:00 - 30.09
Team Nemesis
vs
Natus Vincere
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Blast Slam #8
23:00 - 30.09
Level Up
vs
Xtreme Gaming
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Esports Pro Circuit Season 2
01:00 - 01.10
Mena Warriors
vs
Lvlup Academy
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Esports Pro Circuit Season 2
01:00 - 02.10
Hokori
vs
Team Synapse
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

European Pro League World Series Southeast Asia Season 18
13:00 - 05.10
Direborn
vs
Cloud Dawning
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

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-

-

Xem thêm lịch trực tiếp

GIẢI ĐẤU CHÍNH

TIN TỨC MỚI

Nhận định - soi kèo

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Nhận định soi kèo Newcastle vs Man City lúc 3h00 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Newcastle vs Man City lúc 3h00 ngày 8/3/2026

Trong cuộc đối đầu giữa Newcastle vs Man City, các cầu thủ đội khách Man City hoàn toàn tự tin có được chiến thắng trong trận đấu này.

05/03/2026
Nhận định soi kèo Atletico Madrid vs Sociedad lúc 0h30 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Atletico Madrid vs Sociedad lúc 0h30 ngày 8/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Wrexham vs Chelsea lúc 0h45 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Wrexham vs Chelsea lúc 0h45 ngày 8/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Bayern vs Gladbach lúc 2h30 ngày 7/3/2026

Nhận định soi kèo Bayern vs Gladbach lúc 2h30 ngày 7/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Celta Vigo vs Real Madrid lúc 3h00 ngày 7/3/2026

Nhận định soi kèo Celta Vigo vs Real Madrid lúc 3h00 ngày 7/3/2026

04/03/2026

Video highlight

LỜI GIỚI THIỆU

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Xoilac TV trực tiếp bóng đá

Xoilac TV là gì?

Xoilac TV chính là website bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, đây là nơi mà bạn có thể xem truc tiep bong da với chất lượng cao và bình luận tiếng Việt miễn phí cùng cộng đồng fan hâm mộ đông đảo yêu thích Xoilac TV. Thêm vào đó, còn có thể tham khảo rất nhiều các thông tin về bóng đá cực kỳ bổ ích mỗi ngày.

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Xoilac TV – Kênh trực tiếp bóng đá tốc độ cao được yêu thích nhất

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Những ưu điểm của Xôi Lạc TV

Theo như khảo sát, gần như toàn bộ những người đã từng xem bong da truc tiep tại Xoilac TV đều cực kỳ hài lòng với chúng tôi. Bởi Xôi Lạc TV có những ưu điểm vượt trội sau:

Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng

Khi vào Xôi Lạc TV, điều đầu tiên mà bạn thấy đó là giao diện được thiết kế cực kỳ thông minh. Bởi ngay từ đầu khi thiết kế, chúng tôi đã khảo sát rất nhiều người dùng. Để thiết kế một trang web mà tất cả mọi người đều có thể sử dụng một cách dễ dàng.

Thêm vào đó, màu sắc mà chúng tôi lựa chọn cực kỳ hài hòa và đẹp mắt. Để làm nổi bậc những chức năng quan trọng của Xoilacz TV lên. Giúp bạn tìm được những thông tin mà mình cần nhanh nhất. Cũng như không bao giờ cảm thấy đau mắt khi nhìn quá lâu.

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Ưu điểm của kênh Xôi Lạc TV

Riêng chuyên mục xem Trực Tiếp Bóng Đá, chúng tôi còn chia ra nhiều mục nhỏ như trận đấu diễn ra vào ngày hôm nay, ngày mai, trận hot,… Để bạn tìm được trận đấu bóng đá mà mình muốn xem trực tiếp nhanh hơn.

Không như các trang web xem bong da truc tiep khác, Xoilac TV chèn banner quảng cáo tại trang chủ khá là hài hòa. Khi không có chèn thật nhiều banner để thu tiền quảng cáo. Mà chúng tôi chỉ hợp tác với những nhà cái uy tín. Cũng như đặt banner ở những vị trí phù hợp, không gây cả trở quá nhiều sử dụng của mọi người.

Giao diện của chúng tôi còn tương thích với nhiều hệ điều hành và thiết bị khác nhau. Cho nên bạn có thể truy cập vào đây bằng cả máy tính, điện thoại lẫn laptop,.. Để xem tructiepbongda hay các thông tin khác một cách dễ dàng.

Phát sóng đa dạng giải đấu

Khi xem truc tiep bong da tại Xôi Lạc TV, bạn gần như có thể xem bất kỳ trận đấu nào mà mình thích khá dễ dàng. Bởi chúng tôi đã mua được bản quyền toàn bộ các giải đấu hấp dẫn nhất hiện nay. Trong đó được nhiều người theo dõi nhất phải kể đến như:

  • Giải vô địch Ngoại hạng Anh – Premier League
  • Cúp C1 – UEFA Champions League
  • Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha – La Liga
  • Giải đấu bóng đá Ý – Serie A
  • Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức – Bundesliga
  • Giải đấu quốc gia Việt Nam – V-League
  • Giai vô địch bóng đá thế giới – World Cup
  • Giải vô địch bóng đá Châu Âu – Euro
  • Giải vô địch Nam Mỹ – Copa America
  • Ngoài ra còn rất nhiều các giải bóng đá khác.

Đương nhiên với việc phát sóng các giải bóng đá như trên đây, bạn có thể xem trực tiếp những trận đấu hấp dẫn nhất mỗi ngày.

Thêm nữa, vào đầu giờ mỗi ngày chúng tôi cũng cập nhật lịch phát sóng đầy đủ. Để bạn nắm được thời gian diễn ra các trận đấu trong ngày, đội hình ra sân, sân tổ chức,…

Xem truc tiep bong da với chất lượng cao

Đương nhiên rồi, đối với một trang web phát sóng bóng đá trực tiếp hàng đầu như Xôi Lạc TV. Thì luôn luôn cung cấp cho người xem những trận đấu với chất lượng cao nhất. Cụ thể như sau:

  • Chúng tôi luôn cập nhật đường link xem bong da truc tiep từ khá sớm và mỗi trận đấu đều có trên 3 đường link cho bạn lựa chọn. XoilacTV cũng cam kết rằng đường link không bao giờ dính mã độc hay virus
  • Khi xem bất kỳ trận đấu nào được chúng tôi trực tiếp, bạn cũng cảm nhận được hình ảnh trong trận đấu có độ phân giải lên đến Full HD, nên khá sắc nét. Thêm nữa, âm thanh mà bạn nghe được cũng cực kỳ sống động và kích thước màn hình cũng đúng chuẩn
  • Ngoài ra, chúng tôi còn cho phép người xem có thể tùy chỉnh lại âm lượng, kích thước màn hình hay độ phân sao cho phù hợp với mình nhất.

Xem truc tiep bong da với tốc độ cao

Hiện tại Xoi Lac TV đang sử dụng đường truyền với công nghệ cực kỳ hiện đại. Cho nên tất cả các trận đấu được chúng tôi phát sóng luôn có tốc độ ổn định và mượt mà. Giúp bạn theo dõi trọng vẹn trận đấu mình thích không khác gì xem trên TV.

Đương nhiên khi tốc độ ổn định và mượt mà thì các hiện tượng như giật, đứng hình hay bị diss ra khi xem gần như rất ít khi xuất hiện. Nếu có, thì bạn cũng chỉa cần dừng trận đấu mình đang xem lại vài giây rồi tiếp tục là được.

Bình luận hấp dẫn

Nhắc đến trang web Xoilac TV thì phải nhắc đến bộ phận bình luận của chúng tôi. Khi mà Xoi Lac TV đang sở hữu một đội ngũ BLV khá là đông đảo và chuyên nghiệp. Mà chúng tôi phải tốn rất nhiều tiền bạc và công sức mới có thể chiêu m ộ được.

Với việc có một đội ngũ BLV như thế thì tất cả các trận đấu bóng đá hấp dẫn được chúng tôi phát sóng luôn được bình luận bằng tiếng Việt. Cách bình luận của các BLV này cũng khá là cuốn hút và hấp dẫn, tạo cho trận đấu một không khí sống động hơn rất nhiều.

Ngoài ra, những BLV của chúng tôi cũng khá dễ gần và vui vẻ, cho nên thường xuyên tương tác với người xem trong quá trình trận đấu diễn ra. Để giúp tạo một cảm giác xem tructiepbongda Xoilac Z thú vị và sôi động hơn khá nhiều, so với việc xem trên TV.

Hệ thống link xem truc tiep bong da chất lượng

Trang web Xôi Lạc TV hiện tại cũng xây dựng môt hệ thống link xem bong da truc tiep cực kỳ chất lượng. Để bạn có thể truy cập vào lấy đường link xem trận đấu mình thích dễ dàng nhất. Giúp bạn thưởng thức các trận đấu bóng đá với chất lượng cao. Cụ thể như sau:

    • Tất cả các đường link xem tructiepbongda tại Xôi Lạc TV đều được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Nên bạn có thể lấy link xem các trận đấu hấp dẫn tại đây bất kỳ lúc nào
    • Đường link cũng được chúng tôi cập nhật khá là sớm, cụ thể là thời điểm trước khi trận đấu diễn ra 1 tiếng, Xoi Lac TV lập tức cập nhật
    • Mỗi trận đấu bóng đá cũng được chúng tôi cung cấp trên 3 đường link, để bạn lựa chọn link phù hợp với mình nhất
    • Trang web Xoilac TV cũng cam kết với mọi người rằng link không bao giờ dính mã độc hay là virus nên bạn hoàn toàn yên tâm

Không chèn quảng cáo

Đối với một trang web luôn đề cao trải nghiệm người xem như Xoi Lac TV, thì việc chèn quảng cáo khi trận đấu đang diễn ra là không bao giờ có. Bởi vì thế, khi xem trận đấu bóng đá mà mình thích tại đây, bạn gần như không bao giờ thấy banner, video quảng cáo hay là popup.

Hiện tại chúng tôi chỉ có treo banner quảng cáo cho những nhà cái lớn tại trang chủ. Để có nguồn thu mà duy trì cũng như nâng cấp trang web của mình hơn nữa. Đương nhiên nếu như bạn cảm thấy bị làm phiền thì có thể tắt bất kỳ lúc nào. Ngoài ra Xoilac TV còn cập nhật dữ liệu tỷ số bongdalu vip nhanh và chính xác nhất.

Những lý do nên xem tructiepbongda tại Xôi Lạc TV

Xôi Lạc TV chính là trang web tructiepbongda hàng đầu Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Mà bạn nên truy cập vào, mỗi khi có nhu cầu xem bóng đá trực tiếp. Bởi những lý do sau:

  • Chúng tôi phát sóng trực tiếp bóng đá hoàn toàn miễn phí, nên bạn không cần phải trả bất kỳ chi phí nào khi truy cập vào Xoilacz.TV
  • Toàn bộ các giải bóng đá hấp dẫn nhất như Ngoại Hạng Anh, Serie A, La Liga, Bundesliga, World Cup, Euro,.. cũng được chúng tôi phát sóng đầy đủ. Giúp bạn tìm và xem bất kỳ trận đấu nào mình thích mỗi ngày
  • Link xem trực tiếp bóng đá cũng được Xôi Lạc TV cung cấp khá là sớm và đa dạng. Để bạn lựa chọn được link xem trận đấu mình thích nhanh nhất
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  • Chất lượng trong trận đấu được phát sóng tại Xoilac Z cũng cực kỳ cao, từ hình ảnh có độ phân giải cao, âm thanh chân thực đi kèm với màn hình kích thước chuẩn
  • Tốc độ mà trận đấu diễn ra cũng khà là ổn định và mượt mà. Cho nên bạn rất ít khi nào thấy xuất hiện giật hay lag
  • Chúng tôi còn có các BLV tên tuổi tại Việt Nam hiện nay, để tham gia bình luận các trận đấu mỗi ngày. Càng làm cho trải nghiệm xem tructiepbongda của bạn trở nên sinh động hơn rất nhiều lần
  • Tại đây, khi xem trận đấu từ đầu cho đến cuối thì bạn cũng gần như không bao giờ thấy xuất hiện giật, lag hay đứng hình. Bởi chúng tôi không muốn người xem bị làm phiền
  • Ngoài ra, XoilacTV còn cung cấp đầy đủ các thông tin trước trận đấu như đội hình xuất phát, phong độ hiện tại, sân tổ chức trận đấu, lịch sử đối đầu,.. cho đến bảng kèo của trận đấu. Cho bạn tham khảo trước khi trận đấu diễn ra.

Để xem truc tiep bong da với chất lượng cao và trải nghiệm tuyệt vời thì bạn hãy truy cập vào trang web Xôi Lạc TV. Chúng tôi khẳng định rằng khi vào đây, bạn sẽ có những giây phút xem trận đấu mình thích một cách tốt nhất.

Điểm danh 1 số kênh xem trực tiếp bóng đá khác

Ngoài việc biết đến kênh trực tiếp bóng đá Xoilac TV là nguồn phát sóng tốt nhất, chúng tôi xin giới thiệu một số website có chất lượng đứng dưới Xôi Lạc TV có thể xem tạm thời như các kênh dưới đây:

  • #1: Xoilacz , Xoilac 1, 2, Xoilac 7, Xoilac 79, Xoilac96, Xoilac97, Xoilac365
  • Đài K+ TV ( K+1 | K+ Phong Cách)
  • 90Phut TV (91Phutz.TV | 90phut.net | 90Phut TV | 90m TV | 90P TV | 91Phut | 91Phut Link )
  • Cakhia TV (Cakhia5.net | Cà Khịa TV Cakhia TV | Ca Khia TV | | Ca Khia Link | Cakhia Live)
  • Mitom TV (Mitom1 | Mitom2 | Mi Tom TV | Mì Tôm TV)
  • Ra Khơi TV ( Rakhoi.TV | Rakhoi.link | Ra Khoi TV)
  • Đài VTV (VTV6 | VTV3 HD | VTV9)
  • Banthang TV ( Banthang TV | Banthang.live)
  • Vao Roi TV (Vaoroi.TV | VaoroiTV | Vào Rồi TV | Vaoroi TV)
  • Đài VTC (VTC1 | VTC11 | VTC7)
  • Thuckhuya TV ( Thức Khuya TV | Thuckhuya.TV | Thuc Khuya Link | Thuc Khuya TV)
  • Ngoac TV ( Ngoac.TV | Ngoác TV | Ngoạc TV | NgoacTV)
  • Thevang TV ( Thẻ Vàng TV | Thevang.TV | Thevang TV | The Vang TV)
  • Sương TV (SuongTV | Sướng TV | SuongTV)
  • Thevang TV (Thẻ Vàng TV | Thevang.TV | The Vang TV)
  • Thedo TV (Thẻ Đỏ TV | Thedo.tv )
  • Ban Thang TV (Banthaag TV | Bàn Thắng TV)

Kết luận

Ở thời điểm hiện tại, Xoilac TV là website xem bong da truc tiep được yêu thích nhất, bởi vậy chúng tôi vẫn đang luôn nỗ lực để cải thiện mình và phát triển hơn nữa nhằm đáp ứng kỳ vọng của van hâm mộ. Xôi Lạc TV sẽ trở thành trang web tructiepbongda số 1 Việt Nam, là nơi xem bóng đá online chất lượng, tốc độ cao nhất.

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Website: https://xoilaczzzo.cc

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Đia chỉ: 231 Đỗ Quang, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000.

Phone: 0987384512.

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